Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi

Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi

Polis araçlarının gelişi ve eve girme detayları

Karbonmonoksit Toplantı Karbon Kış Mevsimi Polis Ekipleri 

-Evin içinden yakın ve uzak planlar
-Soba yakım teknikleri ve baca temizliğinin anlatımı
-Sultan Akçam ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta polis ekipleri soba zehirlenmelerine karşı yaklaşık 200 evi ziyaret ederek, soba yakım teknikleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ve baca temizliği konularında vatandaşlara bilgi verdi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta polis ekipleri karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sobalı evleri ziyaret ederek vatandaşları uyarıyor. İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde yaşayan Sümer ailesinin ziyaret etti. Ekipler, soba yakım teknikleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ve baca temizliği gibi bilgileri vatandaşlara aktardı. Polis ekipleri ayrıca üzerinde, ‘yatarken sobanızı mutlaka söndürünüz, o sizin ocağınızı söndürmeden’ başlıklı el broşürü de dağıttı.
Polis ekiplerinin, kış mevsimi girmesiyle birlikte kent merkezinde yaklaşık 200 ikameti ziyaret ettiği de öğrenildi. Ekiplerin verdiği eğitimlerden dolayı teşekkür eden Sultan Akçam, “Eğitim toplantısı güzel oldu ve bilmediklerimizi öğrendik. Öncelikle hepimizi kömürü poşet ile sobaya bırakıyorduk. Ancak kömürü poşetle sobaya konulmaması gerektiğini öğrendik. Baca temizliği ve olası yangın durumların da kendimizi korumanın yöntemlerini de öğrendik. Ekiplerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı