Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi

-Evin içinden yakın ve uzak planlar

-Soba yakım teknikleri ve baca temizliğinin anlatımı

-Sultan Akçam ile röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta polis ekipleri soba zehirlenmelerine karşı yaklaşık 200 evi ziyaret ederek, soba yakım teknikleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ve baca temizliği konularında vatandaşlara bilgi verdi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta polis ekipleri karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sobalı evleri ziyaret ederek vatandaşları uyarıyor. İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde yaşayan Sümer ailesinin ziyaret etti. Ekipler, soba yakım teknikleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ve baca temizliği gibi bilgileri vatandaşlara aktardı. Polis ekipleri ayrıca üzerinde, ‘yatarken sobanızı mutlaka söndürünüz, o sizin ocağınızı söndürmeden’ başlıklı el broşürü de dağıttı.

Polis ekiplerinin, kış mevsimi girmesiyle birlikte kent merkezinde yaklaşık 200 ikameti ziyaret ettiği de öğrenildi. Ekiplerin verdiği eğitimlerden dolayı teşekkür eden Sultan Akçam, “Eğitim toplantısı güzel oldu ve bilmediklerimizi öğrendik. Öncelikle hepimizi kömürü poşet ile sobaya bırakıyorduk. Ancak kömürü poşetle sobaya konulmaması gerektiğini öğrendik. Baca temizliği ve olası yangın durumların da kendimizi korumanın yöntemlerini de öğrendik. Ekiplerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.





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