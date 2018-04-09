Polisten sürücülere 'çikolatalı' uyarı - KARS Haberi

Polisten sürücülere "çikolatalı" uyarı - KARS - Polis ekiplerinin uygulama yapması - Uygulamadan detay - Ekiplerin sürücülere çikolata ikram etmesi - Sürücülerle röportajPolisten sürücülere "çikolatalı" uyarı - Kars 'ta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı - Ekipler sürücülere çikolata ikramında bulunup, araç kokusu hediye ettiKARS (AA) - Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ekipler sürücülere çikolata ikramında bulunup araç kokusu hediye etti.Çevik Kuvvet yerleşkesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine çikolata ikram edip, emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yaptı.Ekipler ayrıca sürücülere, "emniyet kemerimi takıyorum, hayata bağlanıyorum" yazılı araç kokularını da hediye ederek trafikte daha dikkatli olmaları için ikazda bulundu.Uygulamadan memnun oldukları gözlemlenen sürücüler, polislere teşekkür ederek, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü de kutladı. - "Bu uygulamaların hepsi bizler için"Sürücülerden Fırat Yılmaz, uygulamayı çok olumlu bulduğunu ifade ederek, "İnsan sağlığı için çok önemli bir uygulama, sürücülerin bu şekilde uyarılması çok güzel. Olması gereken şeyler. En önemli şey insan sağlığı." diye konuştu. Sürücülerden Mustafa Paşaoğlu da tüm polislerin Polis Haftası'nı kutladığını belirterek "Bizleri düşündükleri için teşekkür ediyorum. Bu uygulamayı çok beğendik, tüm polisleri tekrardan kutluyorum." dedi. Kurallara uymaya gayret gösterdiğini kaydeden sürücülerden Uğur Kadirhan ise "Bu uygulamaların hepsi bizler için. Bizim üzerimize düşen kurallara uyup kemeri takmamız lazım." ifadesini kullandı.