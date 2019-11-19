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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Polisten 'şok' uygulaması - ADANA

Polisten 'şok' uygulaması - ADANA

Polisten "şok" uygulaması - ADANA - Polis ekiplerinin araçları durdurmaları - Polis ekiplerinin araçlarda arama yapması Adana 'da polisten "şok" uygulaması - Aranan 7 kişi yakalandıADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "şok" uygulamasında Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden çok sayıda personel görev aldı.Ekipler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Denetimlerde 3 bin 125 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.Uygulamada bin 27 araç kontrol edilirken, 2 araç trafikten menedildi. Toplamda 29 araca 18 bin 300 lira para cezası kesildi.Kontroller sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 23 fişek, bir ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 3 kesici ve delici alet ve 24 gram esrar ele geçirildi.

Para Cezası Akalan Kurusıkı Tabanca Şüpheli Araç Polis Ekipleri 

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