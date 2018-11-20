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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Polisten şafak operasyonu: 9 gözaltı Haberi

Polisten şafak operasyonu: 9 gözaltı Haberi

Şüphelilerin emniyete getirilmesi

Akalan Hapis Cezası Şafak Operasyonu Hırsız Yakalama Emri 

-Emniyetten çıkarılması

( OSMANİYE )- Osmaniye'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 9 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı OSMANİYE

- Osmaniye'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri değişik mahkemelerce haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kent merkezinde sabah toplam 19 adrese 178 polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, “Hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, konut dokunulmazlığının ihlal etme” suçlarından dolayı 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasından aranan A.K. (20) ve hırsızlık suçlarından dolayı 8 yıl hapis cezasıyla aranan F.T. (52) hırsızlık suçlarından 7 yıl 3 ay hapis cezasından aranan M.Ç'nin de (61) aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan operasyonda polise karşı mukavemet olayında kullanılan 2 adet tek kırma tabir edilen tüfek ve bu tüfeklere ait 28 adet fişek, M.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde ise 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet fişek ele geçirildi. (İBR-
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