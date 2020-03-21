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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Polisten piknik alanlarındaki vatandaşlara koronavirüs uyarısı - ADANA

Polisten piknik alanlarındaki vatandaşlara koronavirüs uyarısı - ADANA

- Piknik yapanlardan görüntü - Polis ekiplerininuyarılarda bulunması Adana 'da polisten piknik alanlarındaki vatandaşlara koronavirüs uyarısıADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında, Seyhan Baraj Gölü çevresinde piknik yapan vatandaşları uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla milli parklar, ormanlar ile Bakanlığa bağlı park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirmesinin ardından tedbirler aldı.Seyhan Baraj Gölü çevresindeki vatandaşları pikniklerini sona erdirmesi konusunda uyaran polis, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nın girişini de önlem amaçlı kapattı.Bu sırada bazı vatandaşlar, polislerin "sosyal mesafenin önemi" konusundaki uyarılarını dikkate alarak bölgeden ayrıldı.

Polis Koronavirüs Piknik Alanları Demirli Polis Ekipleri 

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