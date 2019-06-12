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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten okul çevresinde güvenlik denetimi

Polisten okul çevresinde güvenlik denetimi

Polislerin iş yerlerini denetlemesi

Polis Eğitim Öğretim Yılı İnternet Kafe Öğrenciler 

-İş yerlerinde arama yapılması
-Durdurulan otomobilin aranması

( ADANA ) -- Adana’da polis, çocuk ve gençlerin eğitim-öğretim yılını daha güvenli bir ortamda tamamlayabilmesi için okul önü ve çevrelerinde denetim yaptı ADANA

- Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretim yılını tamamlaması için okul çevresindeki iş yerlerinde denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme ekiplerinin katılımıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine günler kala çocuk ve gençlerin korunmasına amacıyla okul çevrelerindeki alkol ve tütün mamülleri satışı yapan iş yerleri, internet kafe ve oyun salonları denetlendi. Denetlemede, okul servis araçları da Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında incelendi. (ANL-
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