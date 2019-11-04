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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı İzle

Polisten öğrencilere mont ve bot yardımı İzle

Zafer Aktaş'ın okula gelmesi

Polis Toplum Destekli Polislik Sarılar Öğrenciler 

-Çiçekle karşılanması
-Sınıfa girmesi
-Mont ve ayakkabı giydirmesi
-Tek tek çocukları sevmesi
-Hediye alan çocukların mutlu olması
-Bir çocuğun duygularını anlatması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencilere mont ve bot yardımı yapıp kendi elleriyle giydirdi- Hediyelerle mutlu olan öğrenciler birbirine sarılarak sevinçlerini paylaştı ADANA

- Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş muhtaç 100 ilk ve ortaokul öğrencisine mont ve bot yardımı yapıp kendi elleriyle giydirdi. Öğrenciler sevinçten birbirine sarıldı. Aktaş, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2 projesi kapsamında dezavantajlı çocukların tespit edilerek onlara havaların soğuduğu şu günlerde mont ve bot yardımı yapılması talimatını verdi. Bu talimat üzerine toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri Çukurova ilçesi Salbaş İlkokulu ve Ortaokulundan 100 öğrenciyi tespit etti. Aktaş'ın da katılımıyla tespit edilen çocuklara mont ve botları dağıtıldı. Aktaş, mont ve botları kendi elleriyle giydirip çocuklarla bir bir ilgilendi. Öğrenciler ise hem duygulu hem de mutlu anlar yaşadı. Mont ve botları alan biri Suriyeli biri Türk iki çocuğun birbirine sarılarak bu anı kutlaması görülmeye değerdi. Aktaş, hediyelerin dağıtımının ardından okuldan ayrılırken öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Çocuklar böyle bir hediye hiç beklemediklerini kış geldiği için verilen hediyenin çok anlamlı olduğunu söyledi.


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