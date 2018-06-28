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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polisten nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Polisten nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerinin aracı takip etmesi

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-Aracın önünü kesmeleri
-Sürücüyü gözaltına almaları
-Detektör köpeklerin yaptığı arama
-Çuvallara gizlenen esrar maddeleri
-Emniyet içerisinde toplanan malzemeler

( MERSİN ) - Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonu saniye saniye görüntülendi - Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis ekipleri yaptıkları operasyonda 110 kilo esrar ele geçirdi MERSİN

- Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis, yaptığı operasyonda 110 kilo esrar ele geçirdi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracı bir süre takip ettikten sonra Yenişehir ilçesi Mazit Özcan tesisleri civarında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 çuval içerisinde 20 ayrı paket halinde 110 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, polisin yaptığı operasyon saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli aracı takip eden polis ekipleri bir anda aracın önünü kesiyor. Şahsı gözaltına alan ekipler, detektör köpek yardımıyla esrarı buluyor.
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