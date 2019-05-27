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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten kurtulmak için suya atladı

Polisten kurtulmak için suya atladı

suyun içindeki şahıs

Ağaçlı Kalaba Alabalık Hırsız Polis Ekipleri 

-tekne ile şahsın yanına giden polisler
-polislerin şahsı tekneye almaya çalışması
-şahsın tekneye binmemesi
-kaçan şahsı her yerde arama çalışmaları
-polis araçları
-bahçelere giren polisler
-ağaçlık alanda arama yapan polisler
-olayı izleyen kalabalık

( ŞANLIURFA )- Kendisini kovalayan polislerin teknesine tutunup kaçtı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı. Polisler, tekne ile yanına giderek yakaladıkları şahsı bir türlü yukarı çıkmaya ikna edemeyince kıyıya yanaşan tekneyi bırakan şahıs yüzerek kaçtı. Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, daha önceden hırsızlık suçundan aranması bulunan Vedat Ç., Fırat Nehri'nin kıyısındaki parkta otururken kendisini fark eden polislerden kaçmak istedi. Gidecek yer bulamayan şahıs nehre atladı. Sudan yüzerek karşıya geçmeye çalışan şahsı yakalamak için polisler bir tekneye bindi. Şahsın yanına giden polisler, tekneye binmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs tekneye binmemekte ısrar edince polis ekipleri, tekneye tutunan zanlı ile birlikte karşı kıyıya gitti. Kıyıya yaklaşan şahıs, kendini suya bırakarak bir süre yüzdükten sonra dışarı çıkıp kaçtı. Şahsın kaçması üzerine emniyet güçleri alarma geçti. Çok sayıda polis kaçan şahsı bulmak için her yeri didik didik aradı. Tarlalarda aranmadık yer bırakmayan polislerin henüz zanlının izine ulaşmayı başaramadıkları öğrenildi.
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