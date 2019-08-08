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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polisten kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Polisten kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban çadırlarından görüntü

Alışveriş Kurban Bayramı Dolandırıcılık Polis Ekipleri Hayvan 

-Kurban alışverişi yapılması
-Polislerin broşür dağıtması
-Polislerin bilgi vermesi
-Polislerin sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlatması

( ADANA )- Adana’da polis ekipleri, kurban satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıp, bilgilendirici broşür dağıttı ADANA

- Adana polisi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarındaki hayvan satıcılarını sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Sahte para ile gerçek paranın nasıl ayırt edileceğini anlatan polis, bilgilendirici broşür dağıttı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis, özellikle kurban pazarlarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda hayvan satıcılarını bilgilendirirdi. Kurban bayramı öncesi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda bilinçlendirme çalışmalarını yürüten polis, kurban bayramı boyunca da devriye çalışmalarını sürdürecek. Uygulama kapsamında merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan Kurban Satış ve Kesim alanlarında meydana gelebilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı hayvan satıcıları uyarılarak broşür dağıtıldı. Satıcılara sahte para ile gerçek paranın nasıl fark edileceğini uygulamalı olarak anlatan polis, olumsuz bir durum olması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ile ilgili genel bilgilendirme yaptı. (ANL-
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