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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi İzle

Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi İzle

olay yerinden detaylar

Polis Amfetamin Jandarma Uyuşturucu Metamfetamin 

-vatandaşlardan detaylar
-çatıya çıkan adam görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracından kaçıp bir binanın çatısına çıktı. Bir süre polise direnen şüpheliye polis havaya ateş ederek ‘Teslim ol’ çağrısında bulundu. Araçta yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi’nde plakasız bir aracı polis durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Y.O'nun bir saatlik kovalamacanın ardından aracı Vakıf Mahallesi’nde bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan incelemede metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliyi bölgede arayan polis ve jandarma ekipleri, 2 katlı binanın çatısına çıkan Y.O’yu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen şüphelinin yakınları polisle tartıştı. Uzun çabalar neticesinde ikna edilen Y.O emniyete götürüldü. Çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin sorgusu devam ediyor.
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