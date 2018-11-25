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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Polisten kaçmaya çalışan yayaya otomobil çarptı

Polisten kaçmaya çalışan yayaya otomobil çarptı

ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane İkitelli Sağlık Ekipleri 

-yoldan görüntü
-kaza yapan araçtan görüntü
-trafikten görnütü
-detaylar

( İSTANBUL ) -- Refüjden atlarken otomobilin üstüne düştü, ağır yaralandı İSTANBUL

- Bağcılar'da Suriye uyruklu bir kişi, iddiaya göre polisten kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, O3 Karayolu İkitelli istikametinde seyir halinde olan Hakan K., idaresindeki 34 SA 7988 plakalı otomobil, Yüzyıl Köprüsü yakınlarında, refüjden geçmek isteyen 30 yaşlarındaki bir kişiye çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hakan K., ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralanan kişinin Suriye uyruklu olduğu ve polisten kaçarken otomobilin çarptığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. (MT-
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