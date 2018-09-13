Polisten kaçmaya çalışan otomobil takla attı: 5 yaralı - ADANA
- Takla atan otomobilden görüntüler - 112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Gözaltına alınan yaralıların hastaneye götürülmesiPolisten kaçmaya çalışan otomobil takla attı: 5 yaralı - Merkez Seyhan ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, kaçmaya çalışırken takla attı - Yaşları 15 ile 17 arasında değişen hafif yaralı 5 şüpheliden birinin hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş şube müdürlüğüne bağlı zırhlı yunus ekibi, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.Onur Mahallesi ara sokaklarına giren otomobil, kovalama sırasında kontrolden çıkarak, takla attı.Devrilen araçtaki 5 kişi şüpheli hafif yaralandı.Yaşları 15 ile 17 arasında değişen şüpheliler Y.A, M.F, B.B, C.K. ve M.A. olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan incelemede şüphelilerden Y.A'nın otomobili babasından izinsiz aldığı ve hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.