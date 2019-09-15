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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Polisten kaçarken hayatlarından oldular - ANKARA

Polisten kaçarken hayatlarından oldular - ANKARA

- Park halindeki kamyonete çarpması nedeniyle tavanı açılan otomobil - Polisin otomobil çevresinde güvenlik önlemi alması - Ekiplerin inceleme yapmasıPolisten kaçarken hayatlarından oldular - Polislerin, drift yaptığı gerekçesiyle kovaladığı bir otomobilin, park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybettiANKARA (AA) - Polislerin, drift yaptığı gerekçesiyle kovaladığı bir otomobilin, park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Şahin K. idaresindeki 06 SCS 59 plakalı otomobilin, Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı'nda drift yaptığını gören bölgede görevli polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.Polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.
Melih Gökçek Bulvarı ile 1122. Cadde kesişimindeki kavşağa süratle giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 06 VDH 94 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Aracın kaza yaptığını gören polis ekipleri, telsiz aracılığıyla olay yerine ambulans istedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yolcular Umut Ö. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Sürücü Şahin K. ise ağır yaralı olarak Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik Önlemi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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