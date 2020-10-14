Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten kaçarken havalandırma boşluğuna atladı, geri çıkmak isterken duvara sıkıştı

Polisten kaçarken havalandırma boşluğuna atladı, geri çıkmak isterken duvara sıkıştı

- Hırsızlık şüphelisinin görüntüleri

Televizyon İlk Müdahale Havalandırma Boşluğu Hırsız Polis Ekipleri 

-- Havalandırma boşluğuna sıkışan hırsızlık şüphelisinin kurtarılma görüntüleri
-- Hırsızlık şüphelisinin gözaltına alınması ve ambulansa bindirilmesi
-- Olay yerinden genel görüntüler
-- Ekiplerin binaya giriş çıkışları
-- İtfaiye ekiplerinin hırsızlık şüphelisini sıkıştığı yerden kurtarma görüntüleri
-- Hırsızlık şüphelisinin gözaltına alınması ve ambulansa bindirilmesi
-- Ekiplerden genel görüntüler

( AYDIN )- Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde hırsızlık şüphesinden aranan Y.G. evine gelen polislerden kaçarken banyonun yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğundan atladı. Geri evine çıkmak isteyen şüpheli borulara tırmanarak eve girmek istediği esnada duvara sıkıştı. İtfaiyenin yaptığı çalışma ile olduğu yerden çıkartılan Y.G.’nin burnu bile kanamadı. Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 211 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi Y.G.’nin evine gelen polislere direndi. Bir süre kapıyı açmayan Y.G. polislerden kaçmak için evinin banyosundaki havalandırma boşluğuna atladı. Bir süre sonra eve giren polis evde yaptıkları arama sırasında evin banyosundan gelen sesler üzerine evin banyosuna yöneldi. Y.G.’nin yaklaşık 10 metre yükseklikteki havalandırma boşluğundan atladığını ve orada sıkıştığını fark eden ekipler hırsızlık şüphelisini çıkartmak için seferber oldu. Polis ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Y.G.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüphelinin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilirken, Y.G. gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için polis gözetiminde ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evden çok sayıda elektronik cihaz çıktı Tedbir amaçlı hastaneye götürülen şüphelinin kaldığı dairede, polis ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda LCD ekran televizyon başta olmak üzere çeşitli elektronik cihazlar bulunarak el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MU-OD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı