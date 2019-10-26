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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Polisten kaçarken damdan düştü - ADANA

Polisten kaçarken damdan düştü - ADANA

- Yaralanan şüphelinin ambulansa bindirilmesiADANA (AA) - Adana 'da iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, bir evin damından düştü.Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki kişiyi silahla vurduğu iddia edilen R.G, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Bir evin damından diğerine atlayarak kaçmaya çalışan R.G, evin bahçe kısmına düştü.Yaralanan şüpheli, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Polis Ekipleri 

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