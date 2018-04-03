Polisten kaçarken beton mikserine çarpan torbacılar alçılı halde adliyeye sevk edildi Haberi

-Ayak ve kollarındaki alçı

-boynundaki boyunluk

--arşiv-

-Mikser detay

-Kaza yapan otomobil detay

-Polisler detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da polisten kaçan ve yaptıkları kaza sonucu yakalanan iki şüpheliden biri ayağı alçılı diğeri boynu sargılı şekilde adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma sonucunda dün, İstanbul’dan Antalya’ya torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının geleceği bilgisine ulaştı. İki şüphelinin geleceği 34 ZB 132 plakalı otomobili tespit eden ekipler, Döşemealtı ilçesinde kente giriş noktasında beklemeye başladı.

Polisin dur ihtarına uymayan araç Batı Çevre Yolu boyunca devam eden kovalamaca sonucu Çakırlar yolunda saptığı bir ara sokakta beton mikserine çarparak durduruldu. Hava yastıklarının patladığı araçta bulunan 28 yaşındaki E.A. ve 24 yaşındaki M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin kovalamaca esnasında araç camından attıkları iki poşet içerisinde toplam 600 gram eroin maddesi de bulundu. Kaza nedeniyle çeşitli yerlerinden hafif yaralanan iki şüpheli hastanedeki tedavilerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" adliyeye sevk edildi. M.A., sol elinden alçılı ve boynunda boyunlukla, ağabeyi E.A. ise sol ayağı alçılı şekilde emniyetten çıkarıldı.

