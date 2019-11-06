Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten kaçan taksi sürücüsü aracı terk edip kayıplara karıştı

Polisten kaçan taksi sürücüsü aracı terk edip kayıplara karıştı

Taksiden genel ve detay görüntüler

Polis Polis Ekipleri 

-Polislerden görüntüler
-Polislerin takside inceleme yapması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan taksi sürücüsü, aracı terk ederek kayıplara karıştı. Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, 01 T 1401 plakalı taksiye ‘dur’ ihtarında bulundu. Taksi sürücüsü polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Taksi sürücüsü ara sokaklarda aracı terk edip izini kaybettirdi Yaklaşık 10 kilometre boyunca polis ekipleri taksi sürücüsünü kovaladı. Kaçamayacağını anlayan taksi sürücüsü, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57188 sokak içerisinde aracını terk etti. Aracı terk eden sürücü ara sokaklarda izini kaybettirdi. Polis ekipleri araçta inceleme yaptıktan sonra, çekici ile polis otoparkına çekildi. Kaçan taksi sürücüsünün ise arama çalışmaları başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı