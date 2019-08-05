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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde yakalandı

Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde yakalandı

olay yeri detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Merkezi Akalan Çöp Konteyneri Polis Ekipleri Irak 


- Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde iken araçta inen 2 şüpheli kaçtı.Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan 3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı. Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4'ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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