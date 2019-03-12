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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - ADANA Video

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - ADANA Video



- Zanlıların yakalanması - Polisin çevrede arama yapması - Genel detay görüntüPolisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Adana 'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 4 şüpheliden 3'ü, kovalamaca sonucu yakalandı - Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattıADANA (AA) - Adana 'da polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 4 kişiden 3'ü, kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi."Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulvar boyunca ilerlediğinin anons edilmesi üzerine, ekipler bağlantılı yollarda önlem aldı.Polislerin önlemine rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, Dr. Mithat Özsan Bulvarı boyunca kaçışlarını sürdürdü.Ekipler, yaklaşık 15 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından otomobili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait şantiyeye terk ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ünü yakaladı.Gözaltına alınan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, kimlik tespiti için Bağlar Polis Merkezine götürüldü.Otomobilde yapılan aramalarda bir olumsuzluk bulamayan ekipler, kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Kimlik Tespiti Akalan Kaçış Polis Ekipleri 

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