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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Olay yeri

Ormanlı Polis Helikopteri Harekete Geç Polis Ekipleri Helikopter 

-polisler
-detaylar

( İSTANBUL )- Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı İSTANBUL

- Pendik’te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı. Şahıs aracı Sultanbeyli’de bırakarak kayıplara karıştı. Bölgede bulunan ormanlık alanlar polis tarafından ablukaya alındı. Pendik’te gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, bulduğu bir araç ile polislerden kaçtı. Şahıs, kaçtığı aracı Sultanbeyli’de terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alan ve bahçeleri abluka altına aldı. Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.

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