Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı İzle

-- Polis ekiplerinin incelemeleri

-- Yoldaki cesetten görüntü

-- Cesedin kaldırılması

-- Aracın çekilmesi

-- Detay



( KOCAELİ -HD)- Şahısların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi KOCAELİ



- TEM Otoyolu Gebze geçişinde polislerin kovaladığı hırsızlık şüphelilerinin kullandığı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı. Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gebze geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akü çaldıkları iddia edilen Selçuk K. ve eşi, Dilek K. Polis ekiplerine yakalanmamak için Selçuk K. yönetimindeki 34 ZZ 2793 plakalı otomobil ile TEM Otoyolu’nda kaçmaya başladılar. TEM Otoyolda bir süre otomobil ile ilerleyen Selçuk K., aşırı hız nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil daha sonra yoldan çıkarak takla attı. Kazada Selçuk K. ve eşi Dilek K. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören polis ekipleri, durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Selçuk K. ve eşi Dilek K. 'yı araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Selçuk K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek K. ise ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, kazada hayatını kaybeden Selçuk K. ve eşi Dilek K.’nin Kocaeli’ne İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde geldiği, daha önceden de farklı suçlardan çok sayıda sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

