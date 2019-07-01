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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı - MUĞLA

Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı - MUĞLA

- Yakalanan araçtan detay - Polis ekipleri detay - Araçta arama yapılmasıPolisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde polisin kovalamaca sonucu yakaladığı araçta uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Muğla - Denizli yolunda "şok uygulama" görevi yapan polis ekipleri, şüpheli görülen Y.H. yönetimindeki 48Y YC 988 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüphelinin kullandığı araç takibe alındı.Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu eski otogar kavşağında kıstırılan araç durmak zorunda kaldı, sürücü Y.H. gözaltına alındı.Araçta yapılan ilk incelemede bir miktar uyuşturucu bulunurken, alkollü olduğu anlaşılan sürücüye ayrıca "kırmızı ışıkta geçme", "dur ihtarına uymama" suçlarından da 5 bin 600 lira ceza kesildi.Sürücünün daha önce de 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.Bölgeye çağrılan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili detaylı inceleme için polis merkezine götürdü.

Polis Merkezi Kırmızı Işık Araç Kullanmak Polis Ekipleri Dur İhtarı 

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