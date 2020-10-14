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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

kaza sonrası olay yeri

( ORDU ) ORDU

Alkollü Sürücü Harekete Geç Polis Ekipleri Dur İhtarı Direksiyon 


- Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü polisin uzun kovalaması sonucu kaza yaparak durabildi. Edinilen bilgiye göre Samsun’un Terme ilçesinden Ünye istikametine gitmekte olan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen Kamil Var idaresindeki 52 ER 825 plakalı araç Atatürk Mahallesi Devlet Sahil yolu üzerinde vatandaşların trafiği tehlikeye attığı ihbarı vermesi üzerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak ara yollara girerek izini kaybettirmek isteyen alkollü sürücü Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak’ta direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımdan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Yanında bulunan Elif Kırdar isimli bayanla birlikte yaralanan alkollü sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ekiplere zorluk çıkararak ambulansa bindirilen ve aşırı miktarda alkollü olduğu öğrenilen sürücü yanında bulunan bayan ile birlikte Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. “Facia olabilirdi” Kaza anında mahallede dışarıda olan vatandaşlar olayın şokunu yaşarken, arabanın uçtuğu bahçenin ev sahibi ise,” Bahçede olmamız durumunda bir facia olabilirdi. Şükür hepimiz evimizdeydik” dedi.
“Hastaneye ekipler sevk edildi” Yaşanılan kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan alkollü sürücü için polis ekipleri de tedbir alırken, kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
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