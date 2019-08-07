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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten kaçan alkollü sürücü, çaya düştü Video

Polisten kaçan alkollü sürücü, çaya düştü Video

Çubuk Çayı’na düşen şahıstan görüntü

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çaya merdiven uzatmasından görüntü
-Amandu’nun Adem K.’Yi sırtında taşımasından görüntü
-Adem K.’nin kurtarılmasından görüntü
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te uygulama yapan trafik polislerini görünce aracını bırakıp koşarak kaçan Adem K., Çubuk Çayına düştü. Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde trafiğe çıkan Adem K., saat 02.00 sularında Atatürk Caddesi üzerinde seyrederken trafik polislerinin uygulamasını gördü. Uygulamaya girmek istemeyen Adem K., aracını yol ortasına bırakarak, yayan şekilde kaçmaya başladı.
Adem K., polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin peşine düşmesi üzerine Çubuk Çayının kenarındaki bir kafeye saklandı. Ekiplerin kafe bahçesine gelmesi üzerine panikleyen Adem K., kaçmak isterken dengesini kaybederek Çubuk Çayına düştü. Polis ekiplerinin çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de geldi. Yaklaşık 5 metreden Çubuk Çayına düşen şahsı çıkarmak için itfaiye ekipleri, çaya merdiven uzattı. İtfaiye ekiplerinin merdivenini kullanarak Çay’a inen Ubeyd Amandu, Adem K.’yi sırtında taşıyarak merdivenlerden çıkardı. Bacağı kırıldı Düştüğü yerden yukarıya çıkarılan Adem K., sağlık ekiplerinin sedye getirmesi ile olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adem K.’nin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi. Çaya düşen Adem K.’yı sırtında taşıyarak yukarı çıkaran Ubeyd Amandu, yürürken çaya düşen kişiyi gördüğünü ve yardım ettiğini söyledi.


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