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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polisten kaçan alkollü sürücü böyle kaza yaptı İzle

Polisten kaçan alkollü sürücü böyle kaza yaptı İzle

Kovalamaca

Alkollü Sürücü Kamera Kaçış Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Kaza anı
-Yaşanan hareketlilik
-Genel detay
--arşiv-
-Alkollü sürücünün kendini savunması
-Polis ekipleri tarafından arabaya bindirilmesi
-Alkollü sürücünün arkadaşının savunması
-Kaza yapan araçtan detaylar
-Polis araçlarından detaylar
-Olay yerinden detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Alkollü sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası kamerada İSTANBUL

- Ataşehir'de bu sabah saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün kaçış anları ve kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri bu sabah 05. 00 sıralarında Kadıköy E-5 Karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 41 UG 976 plakalı aracı durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü otomobili ve yanındaki iki arkadaşı ile ceza yememek için kaçmaya başlamıştı. Yaklaşık 10 Kilometrelik kovalamacanın ardından, alkollü sürücü Ataşehir İçerenköy Mahallesi Sonbahar Sokak’ta kaza yapmıştı. Polisin alkollü sürücüyü kovalaması ve kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, alkollü sürücünün aracıyla hızla kaçtığı ve polis ekiplerinin peşinden gittiği görülüyor. Daha sonra alkollü sürücü kaza yaparak duruyor. Polis ekipleri ise araçlarından inerek şahsı yakalıyor.
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