Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Polisten kaçak tütün operasyonu

Polisten kaçak tütün operasyonu

operasyondan görüntüler

Polis Tahkikat Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

-kaçak tütün malzemeleri
-detaylar

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir polisi gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adreste düzenlediği operasyonda 63 kilogram tütün, 72 bin boş makaron, 16 bin dolu makaron, 2 adet Kompresör cihazı ve 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Kaçak tütün ve malzemelerin sahipleri E.Ç. ve S.L. hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (HT-AÇ)
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı