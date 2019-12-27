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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Polisten kaçak alkol üretimi yapanlara baskın: 40 litre kaçak içki ele geçirildi

Polisten kaçak alkol üretimi yapanlara baskın: 40 litre kaçak içki ele geçirildi

Üretim yapılan aletlerden görüntü

Alkollü İçki Düdüklü Tencere Kaçak Alkol Polis Ekipleri Kaçak İçki 

-Detaylar
-Ele geçirilen malzemeler

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de polis ekipleri kaçak içki üretimi yapan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl ile beraber merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştığı 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 340 litre alkol üretiminde kullanılan üzüm posası, 150 kilogram kuru üzüm, 22 litre viski, 20 litre rakı, 2 kilogram anason, düdüklü tencere ve alkol damıtma tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
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