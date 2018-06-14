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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polisten ikramlı uyarı - EDİRNE

Polisten ikramlı uyarı - EDİRNE

- Denetimlerden drone görüntüleri - Denetimlerden görüntüler - Polislerin sürücülere ikramda ve uyarılarda bulunmasıPolisten ikramlı uyarı - Edirne 'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatiline giden otomobil sürücülerine kolonya ve şeker ikram ederek, hem bayramlarını kutladı hem de dikkatli seyahat etmeleri yönünde uyardıEDİRNE (AA) - Edirne 'de trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatiline giden otomobil sürücülerine kolonya ve şeker ikram ederek, hem bayramlarını kutladı hem de dikkatli seyahat etmeleri yönünde uyardı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş - çıkış noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı ve trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.
Sürücülerden Osman Candeğer trafik ekiplerine yaptıkları denetimler nedeniyle teşekkür etti.Sıkı denetimin başta kazaların önlenmesi olmak üzere her açıdan iyi olduğunu ifade eden Candeğer, "Ben de emekli devlet memurum. Her konuda sıkı denetim gerekir. Bizim milleti başı boş bırakmaya gelmez." dedi.
Diğer sürücüler de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trafik Kuralları Devlet Memuru Trafik Denetimi Memur Irak 

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