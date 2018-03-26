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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten hırsızlığa karşı videolu uyarı - İZMİR

Polisten hırsızlığa karşı videolu uyarı - İZMİR

- Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı kamu spotu - Kamu spotunun yayınlandığı sinema, belediye binası ve sosyal medyadan görüntü - Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri Hasan Serdar Uluhan'ın açıklaması - İzmir 'de evden hırsızlık olaylarını en aza indirmek için başlatılan kampanya kapsamında polisin hazırladığı video, sinema salonları ve sosyal medyada gösterilmeye başlandı - Balçova İlçe Emniyet Müdürü Tuğbay: "Mart ayında ilçemizde gerçekleşen hırsızlık sayısı 3'e indi. Hedefimiz sıfıra ulaşması"İZMİR (AA) - CANDOĞAN PARLATAN - Evden hırsızlık olaylarının önüne geçmek için farkındalık projesi yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı video, sinema salonları ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı.
Balçova Emniyet Müdürlüğü'nün pilot bölge olarak yürüttüğü çalışma kapsamında şubat ayında karikatürlü afiş bastırarak apartman girişlerine asan polis ekipleri, ikinci aşama olarak bir video hazırladı.Hırsızların eve nasıl girdiği ve ne gibi tedbirler alınması gerektiğinin anlatıldığı video, ilçedeki sinema salonlarında kamu spotu olarak gösterildi.Muhtarlıktan alınan bilgiler kapsamında ilçe halkının cep telefonlarına mesaj olarak da gönderilen video, sosyal paylaşım programlarında yayılmaya devam ediyor.Projeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Balçova Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, "Güvenli Balçova" sloganıyla yola çıktıkları projenin kısa sürede olumlu neticeler verdiğine işaret etti.Şubat ayında hazırlanan karikatürlü afişlerin de katkısıyla hırsızlığın geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 60 düştüğünü ifade eden Tuğbay, şunları kaydetti:"Mart ayında ilçemizde gerçekleşen hırsızlık sayısı 3'e indi. Neden sıfır olmasın? Hedefimiz evden hırsızlığın sıfıra ulaşması. Bunun için insanlara önemli olanın kilit olduğunu öğretmemiz lazım. Polisin başarısı halkın desteğiyle gerçekleşecek. O nedenle halkımızı yanımıza çekmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz."Hırsızların güvenli olmayan bir kapı kilidini kırma süresinin yaklaşık 20 saniye olduğunu, bunu düşük maliyetlerle engelleme fırsatının bulunduğunu anlatan Tuğbay, güvenlik kamerası ve tanınmayan şahıslara kapı açılmaması gibi önlemlere dikkat çekmek istediklerini ifade etti.
- İhbarlar çoğaldı, kilit değişiklikleri arttıVideonun görüntü yönetmenliğini üstlenen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri Hasan Serdar Uluhan da proje sonrası ihbarların çoğaldığını, kilitleri değiştirenlerin de sayısının arttığını anlattı.Videonun yerel desteklerle 2 haftalık süreçte hazırlandığını ve şu ana kadar yaklaşık 10 bin kişiye ulaştığını da sözlerine ekleyen Uluhan, şöyle konuştu:"Bünyemizdeki 7 kişilik ekip oluşturduk. Drone çekimleriyle desteklediğimiz kurgular yaptık. İnsanları bilinçli hale getirelim, kendi tedbirlerini imkan dahilinde alabileceklerini gösterelim istedik." diye konuştu.

Sosyal Medya Güvenlik Kamerası Farkındalık Sosyal Paylaşım Polis Ekipleri 

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