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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten Helikopter destekli okul uygulaması İzle

Polisten Helikopter destekli okul uygulaması İzle

Okul önlerinden görüntü

Kullar Polis Ekipleri Öğrenciler Pompalı Tüfek Helikopter 

-Öğrenciler görüntü
-Polis ekipleri
-Helikopter görüntü
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( İSTANBUL )- Polis okul önlerinde kuş uçurtmuyor İSTANBUL

- 2018-2019 Eğitim öğretim yılı bugün ilkokul 1. sınıflar için başladı.
Okulların açılması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önleri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 2018 -2019 Eğitim öğretim yılı bugün 1. sınıflar için başladı.
Okulların açılması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü de okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstanbul’un bir çok noktasında uygulama yapan polis ekipleri okul çevresinde bekleyen ve okul ile ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırırken araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu’nun önünde helikopter destekli yapılan uygulamaya Narkotik Timleri,Mobil Okul Timleri,Toplum Destekli Polis ekipleri, Yunus polisleri olmak üzere çok sayıda polis ekibi katıldı.
Yapılan uygulama da bir araç içerisinde bir ruhsatlı pompalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu. Ekipler tüfeğin ruhsat sahibinin araçta olmaması nedeniyle araç ve içerisinde bulunan şahısları işlem yapmak üzere karakola götürdü. Öte yandan Toplum Destekli Polis ekipleri de okul içerisinde bulunan öğrencilere İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın bizzat kendisi tarafından geliştirdiği ve takibini yürüttüğü “Çalışkan Polisler” projesi kapsamında broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtarak onları bilgilendirdi.
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