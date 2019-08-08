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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polisten hayvan satıcılarına 'sahte para' eğitimi

Polisten hayvan satıcılarına 'sahte para' eğitimi

-POLİS EKİPLERİNİN VATANDAŞLARI SAHTE PARA KONUSUNDA UYARMASI

Alışveriş Kalpazan Hayvan Pazarı Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

--VATANDAŞLARA BROŞÜR DAĞITILMASI
--VATANDAŞLAR RÖP
--GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ ) Polisten hayvan satıcılarına "sahte para" eğitimi ELAZIĞ

- Elazığ’da polis ekipleri,hayvan pazarında kalpazanların mağduru olmamaları için satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Elazığ Hayvan Pazarı'nda broşür dağıttı.
Ardından ekipler sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunu da uygulamalı olarak göstererek aktardı. Polis ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirdiğini ifade eden satıcılardan Erdal Yıldız, “Her sene başımıza gelen olaylar sonra paramızı saydığımız zamanlar içerisinde sahte olanları alıp yırtıyorduk. Devletimiz bizi bilinçlendirdiği için Allah razı olsun. Kabartma ve seri numaraları tek şekil olduğu zaman sahte olduğunu, ayrı ayrı olduğu zaman gerçek olduğunu bize söylediler” dedi.
Sahte para konusunda polislerin uyardığını belirten Orhan Polat ise,"Ekiplerimiz geldi vatandaşları gezdi. Broşür dağıtıp sahte para hakkında uyardı. Sahte para verildiği zaman nelere bakılacağını ve nasıl anlaşılacağını bize öğretti. Bize verdikleri broşürlerde sahte para, kabartma baskı ve gizli görüntü gibi şeyler var bunu da vatandaşa tek tek anlatıp vatandaşları bilinçlendirdiler. Vatandaşlar hiç korkmadan ve çekinmeden ekiplerimiz 7/24 burada gelip alışveriş yapıp gidebilirler. Hırsızlara ve dolandırıcılara burada yer yok” diye konuştu.
(MK-HİV-
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