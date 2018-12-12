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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polisten Hacivatlı Karagözlü eğitim

Polisten Hacivatlı Karagözlü eğitim

okullardan görüntüler

Trafik Kuralları Polis Memuru Trafik Eğitimi Emniyet Müdürlüğü Öğrenciler 

-oyundan görüntüler
-polis memurunun röportajı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet müdürlüğü çocuklara Hacivat-Kargöz oyunuyla eğitim vermeye başladı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilçedeki 22 anaokulunda çocuklara yönelik genel güvenlik ve trafik eğitimi verilmeye başlandı. Polis memurlarından Salih Erdem Çetiner'in gerçekleştirdiği oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukları eğlendirerek öğretmek için bu yolu seçtiklerini ifade eden Polis Memuru Salih Erdem Çetiner,"Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak biz her sene çocuklara trafik kurallarıyla ilgili eğitimler veriyorduk. Ancak bu sene hem trafik kuralları, hem de genel güvenliğe ilişkin daha eğlenceli, kültürümüzü yansıtan farklı bir mecrada anlatmak istedik. Bunu da Hacivat-Karagöz ile yapmanın daha uygun olduğunu düşündük. 2 senedir Hacivat-Karagöz sahnesi üzerine çalışmalar yapıyorduk. Sonunda öğrencilere genel güvenlik ve trafik konularıyla ilgili Hacivat ve Karagözle yapma gereği duyduk. Çocuklar, eğlenerek güzel bir şekilde öğreniyorlar. Biz çocuklarımızın yüzleri gülsün diye, canımız pahasına ülkenin güvenliği için çalışıyoruz. Çocuklar burada bir saat boyunca gülerek, eğlenerek bir çok şey öğreniyor. Bu da bizi dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak 22 okulda bunları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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