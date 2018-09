Polisten egzos ve kask uygulaması Haberi

--Balıkesir İl Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü Serdar Gökmenoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları



- Balıkesir’de "Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı" çerçevesinde abartı egzos ve kask uygulama yapıldı. Kuva-yi Milliye Müzesi önünde motosiklet sürücülerinin kaskları kontrol edildi. Otomobillerde ise abartı egzos kontrolü yapıldı. Balıkesir ilinde şu ana kadar abartı egzoz ve kask kullanımıyla ilgili yapılan uygulamalarda 1745 araca 731 bin 382 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. 490 araç trafikten men edilirken, toplam 731.382 TL ceza kesildi. Eğitim timleri tarafından son 1 hafta içerisinde 10 adet umuma açık yerde toplam 326 vatandaşa ve yaklaşık olarak 1500 öğretmene eğitim verildi.

Emniyet kemeri uygulamasında ise 20.753 araç kontrol edilirken 341 araca cezai işlem uygulanarak, toplam 29.622 TL idari para cezası kesildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir İl Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü Serdar Gökmenoğlu “Bir can, bir candır” sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederken açık mekanlarda da vatandaşlara eğitimlerin verilmeye devam edeceğini söyledi.



Balıkesir İl Trafik Tescil ve Denetleme Müdürü Serdar Gökmenoğlu, “İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzün talimatları doğrultusunda 8 Ağustos-15 Kasım tarihleri arasında Trafik Kazalarını Önleme Planı kapsamında ilk olarak Kurban Bayramı'nda kırmızı düdük eğitimlerimizle başlangıç yaptık. Bunu uygulamalar ile devam ettiriyoruz. İlimiz genelinde de özellikle abartı egzoz ve kask kullanımıyla ilgili yaptığımız uygulamalarda 1745 araca 731 bin 382 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanında emniyet kemeri takımıyla ilgili yaptığımız sayımlarda yüzde 50 şehir içi bölge, yüzde 90 civarında bir takma oranı tespit ettik. Bunun üzerinde yaptığımız uygulamalarda son 1 haftada özellikle 341 araca 29 bin 622 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca eğitim timimiz il genelinde 10 ayrı umuma açık mekanlarda 326 vatandaşa 1500 öğretmenimize de bu konuyla ilgili eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerimizdeki amaç trafik kazalarını önleyerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu yüzden de bu eğitimlerimiz ve uygulamalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bizim bir sloganımız var kendi aramızda. 'Bir can, bir candır' diyoruz” dedi.