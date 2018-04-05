Polisten Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon... Polis bilgisayarları inceliyor İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beşiktaş Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda belediyedeki dijital verilerin incelediği öğrenilirken, polisin çalışmaları devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Etiler'deki Beşiktaş Belediye binasına geldi. Binada özellikle başkan yardımcılarının buluduğu odalardaki bilgisayarları kontrol eden ekipler şu ana kadar bir gözaltı işlemi gerçekleştirmedi. Belediye binasında incelemelerin devam ettiği öğrenildi. (EY

