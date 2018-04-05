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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polisten Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon... Polis bilgisayarları inceliyor İzle

Polisten Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon... Polis bilgisayarları inceliyor İzle

Binadan görüntü

Polis Gözaltı İşlemi Nadan Trol 

-Polis görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beşiktaş Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda belediyedeki dijital verilerin incelediği öğrenilirken, polisin çalışmaları devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Etiler'deki Beşiktaş Belediye binasına geldi. Binada özellikle başkan yardımcılarının buluduğu odalardaki bilgisayarları kontrol eden ekipler şu ana kadar bir gözaltı işlemi gerçekleştirmedi. Belediye binasında incelemelerin devam ettiği öğrenildi. (EY
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