Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Polisten balıkçı avı...Bu kez balıkçılar avlandı Haberi

Polisten balıkçı avı...Bu kez balıkçılar avlandı Haberi

tezgahlardan ve teknelerden görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Sahil Güvenlik Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis aralarında sahil güvenlik görevlileri ile balıkçıların da olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Tekirdağ merkezli olmak üzere 5 ayrı ilde yasadışı avlanan balıkçılara Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen Tekirdağ polisi haklarında gözaltı kararı verilen 3’ü sahil güvenlik personeli, 1’i özel güvenlik görevlisi, 23’ü de balıkçı olmak üzere toplam 27 kişiden 20’sini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler av yasağı olan bölgede balık avlamak, yasak bölgede av yapabilmek için rüşvet vermek ve almak iddiaları ile suçlanıyor. 20 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı