Polisten balıkçı avı...Bu kez balıkçılar avlandı Haberi



- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis aralarında sahil güvenlik görevlileri ile balıkçıların da olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı. Tekirdağ merkezli olmak üzere 5 ayrı ilde yasadışı avlanan balıkçılara Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen Tekirdağ polisi haklarında gözaltı kararı verilen 3’ü sahil güvenlik personeli, 1’i özel güvenlik görevlisi, 23’ü de balıkçı olmak üzere toplam 27 kişiden 20’sini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler av yasağı olan bölgede balık avlamak, yasak bölgede av yapabilmek için rüşvet vermek ve almak iddiaları ile suçlanıyor. 20 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

