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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polisten arife günü trafik uygulaması havadan görüntülendi

Polisten arife günü trafik uygulaması havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Kural İhlali Trafik Yoğunluğu Barla Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Havalanması emniyet şeridinden gelen araçlara yolcu kesilmesi
-Drone emniyet şeridinden gelen aracın tespiti ve durdurulup ceza kesilmesi
-Polislerin çalışması

( İSTANBUL )- Kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edilip ceza kesildi İSTANBUL

- Ramazan Bayramının arifesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi drone ekibiyle birlikte Çamlıca Gişelerde uygulama yaptı. Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler drone ile belirlenip cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğunu ve ihlallerini takip etmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi drone ekipleriyle birlikte uygulama gerçekleştirdi. Bayram öncesi herhangi bir sorun yaşanmaması için Çamlıca Gişelerde gerçekleştirilen uygulamada kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Uygulama esnasında emniyet şeridine girerek kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları telsizle diğer ekipleri bildirildi.
Gelen ihbarla polis ekipleri araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uygulayıp kural ihlali konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Ramazan Bayramı arifesinde ekipler İstanbul genelinde trafik denetimlerini artırdığı öğrenildi.
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