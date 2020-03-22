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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Polisten anonslu 'Evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz' uyarısı - ADANA

Polisten anonslu 'Evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz' uyarısı - ADANA

Polisten anonslu "Evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz" uyarısı - ADANA - Polis aracından anons yapılması - Polislerinbir arada bulunan kişileri uyarması - Masa ve sandalyelerin toplatılması - Polis aracından yapılan anonstan görüntüler Adana 'da polisten anonslu "Evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz" uyarısıADANA (AA) - Adana 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere ve bir arada bulunan gruplara yönelik uyarılarda bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün yayılmasını engellemek için cadde, sokak ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.Halkın yoğun olduğu bölgelerde polis araçlarından megafonla, "Değerli Adana lılar, hükümetimizin aldığı tedbirlere uyarak, toplu olarak bir arada bulunmayalım. Düğün organizasyonlarımızı daha ileri bir tarihe alalım. Salgın nedeniyle evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz." anonsları yapıldı.Denetimlerde maske ve eldiven kullanan polisler, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi.Polisler, lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi yerlerde yaptığı denetimlerde ise müşterilerin aynı alanda toplanmasını önlemek için masa ve sandalyeleri toplattı.

Polis Koronavirüs Çay Bahçesi Hükümet Polis Ekipleri 

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