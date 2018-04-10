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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Polisten 20 kilometre kaçtı, yakalanınca “Görmedim” dedi Video

Polisten 20 kilometre kaçtı, yakalanınca “Görmedim” dedi Video

Alkollü sürücünün polise konuşması

Alkollü Sürücü Kırmızı Işık Araç Kullanmak Alkol Muayenesi Polis Ekipleri 

-Alkollü sürücünün ile polis ekiplerine yalvarması
-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Alkollü sürücünün kamyoneti
-Alkollü sürücüye yazılan ceza ve sürücünün imza atması
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da polisin “Dur” ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü polisle yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu anlaşılan sürücünün, polis ekiplerini görmediğini söyleyerek kendini savunması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 SA 672 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca başladı.
Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Yeni İstanbul Caddesi Cumhuriyet Mahallesinde bir süre devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi. 20 kilometre kaçtı yakalanınca “Görmedim” dedi Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesine çıkan alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından cadde ile Kaside Sokağın kesiştiği noktada yakalandı. Alkollü araç sürücüsü Ecir D. (47) araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi.
Alkol muayenesi yapılan Ecir D.'nin "Moralim bozuktu, dur ihtarı yapıldığını görmedim. Yoksa ben buraya durmazdım” demesi dikkat çekti. Alkollü sürücü Ecir D'nin yapılan alkol muayenesinde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ceza kesilirken araç trafikten men edildi Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Araç sürücüsü Ecir D. işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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