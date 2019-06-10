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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polislerle bir araya geldiler, gözyaşları sel oldu... Sel felaketinde ölümden kurtulan anne ve kızı dehşet anlarını anlattı Haberi

Polislerle bir araya geldiler, gözyaşları sel oldu... Sel felaketinde ölümden kurtulan anne ve kızı dehşet anlarını anlattı Haberi

Anne kızın açıklamaları

Felaket 

-evden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte başlayan dün şiddetli yağmurdan etkilenen Nurgül Artık ve kızı Sude Oğuzman'ı boğulmadan son anda kurtaran emniyet güçleriyle bir araya geldi. Ankara Etimesgutta başlayan şiddetli yağmurdan oluşan selden etkilenen evlerden birinde olan Nurgül Artik ve kızı Sude Oğuzman'ı kurtaran emniyet güçleriyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.
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