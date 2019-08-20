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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Polisleri taşıyan servis minibüsü, halk otobüsüne çarptı: 3'ü polis 8 yaralı

Polisleri taşıyan servis minibüsü, halk otobüsüne çarptı: 3'ü polis 8 yaralı

- Kaza yapan araçlardan görüntü

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-- Yaralıdan görüntü
-- Sağlık ekiplerinde görüntü
-- Polis ekiplerinin çalışmaları
-- Vatandaşlardan görüntü
-- Genel ve detay

( ANKARA )-Başkentte otobüs kazası: 8 yaralı ANKARA

- Ankara da polis memurlarını taşıyan servis minibüsü, Ankara Büyükşehir Belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3’ü polis memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza akşam iş çıkışı saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen caddesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 C 6277 plakalı Özel şirkete ait minibüs, 06 B 8120 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarpması sonucunda 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralılar Ankara'nın çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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