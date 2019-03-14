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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Çarpma anı

Polis Kamera Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-ARŞİV-
-Acilden detaylar
-Fotoğraflar

( VAN ) VAN

- Van'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için Hakkari'ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza MOBESE kamerasına yansıdı. 11 Mart 2019 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı miting için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımında çarpışmıştı. 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 6'sı polis 15 kişinin de yaralandığı kaza, MOSEBE kamerasına saniye saniye yansıdı.
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