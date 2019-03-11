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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı

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Polis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-Kaza yerinden foto

( VAN ) VAN

- Van’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için Hakkari’ye gitmekte olan polisleri taşıyan midibüsle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6’sı polis 15 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün katılacağı miting için Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan midibüsle Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6’sı polis 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yolcu minibüsündeki yaralılardan T.K. ile H.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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