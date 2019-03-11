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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 17 yaralı

Polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsü çarpıştı: 17 yaralı

Acil önü

( VAN ) VAN

Polis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 


- Van’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için Hakkari’ye gitmek isteyen polisleri taşıyan araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6’sı polis 17 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Gürpınar yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün katılacağı miting için Hakkari’ye gitmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan araç ile Başkale istikametinden gelen yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6’sı polis 17 kişi yaralanarak, ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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