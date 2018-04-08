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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Polisleri 'Kavga var' diye çağırdılar, meşale ve pastayla karşıladılar İzle

Polisleri 'Kavga var' diye çağırdılar, meşale ve pastayla karşıladılar İzle

Polis merkezine ihbarda bulunmaları

Polis Merkezi Alabalık Kuruluş Yıldönümü Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Hazırlık yapmaları
-Polis ekiplerinin gelişi
-Meşale ve bayraklarla karşılanmaları
-Polislerin şaşkınlığı ve kucaklaşmaları
-Pastayı kesmeleri
-Özgür Kuru'nun polislere pasta yedirmesi ve konuşması
-Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
-Kalabalıktan görüntü

( ZONGULDAK -ÖZEL) Polisleri "Kavga var" diye çağırdılar, meşale ve pastayla karşıladılar ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 155 haber merkezine düşen kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri meşaleli ve pastalı kutlamayla karşılaştı. Kozlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü kutlamak isteyen vatandaşlar ilginç bir yönteme başvurdu. Bir araya gelen 20 kişilik grup, meşale, Türk Bayrağı, ikramlardan oluşan bir hazırlık yaptı. Ardından da 155 haber merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kalabalığın meşale yakıp konfeti patlattığını gören polis ekipleri sürpriz karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar ile sarılıp kucaklaşan ekipler, daha sonra üzerinde polis armasının bulunduğu "173. yılınız kutlu olsun" yazan pastayı kesti. Kesilen pastadan elleriyle polis ekiplerine yediren Özgür Kuru, "Asılsız ihbar verdiğimiz için özür dileriz. Arkadaşlarıımız böyle bir organizasyon yapmamızı istediler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, görev başında olan polis arkadaşlarımıza hayırlı görevler diliyoruz. Devletimiz varolsun. Maddi gücümüzün yettiği kadar manevi olarak da ömrümüzün yettiği kadar Allah devletimizin yanında olmayı nasip etsin" diye konuştu.
Polis ekipleri de sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlere dua edildi. Polis ekipleri ardından vatandaşlara teşekkür ederek polis merkezinin yolunu tuttu.
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