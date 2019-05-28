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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Polisleri 'Amca' ve 'Osmanlı' diye şifrelemişler - MUĞLA Haberi

Polisleri 'Amca' ve 'Osmanlı' diye şifrelemişler - MUĞLA Haberi

Polisleri "Amca" ve "Osmanlı" diye şifrelemişler - MUĞLA - Ekiplerin adrese baskın düzenlemesi - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiPolisleri "Amca" ve "Osmanlı" diye şifrelemişler - Muğla 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı - Şifreli konuşmaları deşifre edilen zanlıların, polisleri, "amca" ve "Osmanlı" olarak kodladıkları belirlendiMUĞLA (AA) - Muğla 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilenleri takibe aldı.Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçen ekipler, Ölüdeniz Mahallesi ile ilçe merkezindeki otel ve villalara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. 17 Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi.Sağlık taramasında 2'sinde HIV virüsü tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmaları da deşifre edildi. Zanlıların, polisleri "amca" ve "Osmanlı" olarak kodladıkları saptandı.

Polis Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş Harekete Geç 

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