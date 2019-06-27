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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polislere saldırı girişiminde bulunan şahıslara operasyon: 8 kişi yakalandı İzle

Polislere saldırı girişiminde bulunan şahıslara operasyon: 8 kişi yakalandı İzle

Polislerin operasyon düzenlemesi

Terörle Mücadele Şafak Operasyonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Teröristler 

-evlere giriş
-evde arama
-Zanlıların hastaneye götürülmesi
-genel ve detay görüntü

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi Bedirhan caddesi üzerinde 25 Haziran tarihinde devriye görevi yürüten özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 kişi, düzenlenen şafak operasyonla yakalandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele çalışmaları kapsamında, Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi Bedirhan Caddesi üzerinde 25 Haziran tarihinde saat 21.50 sıralarında devriye görevi ifa eden özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimi ile irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 kişi bugün saat 05.00 sıralarında yapılan şafak operasyonu ile yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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