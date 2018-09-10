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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polislerden yeni eğitim ve öğretime başlayan öğrencilere hediye İzle

Polislerden yeni eğitim ve öğretime başlayan öğrencilere hediye İzle

Polislerin çocukları bilgilendirmesi

Polis Polis İmdat Öğrenciler 

-Polislerin çocuklara hediye vermesi
-Çocuk röp.
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Polisler, yeni okula başlayan çocukları ‘Çalışkan Polisler’ projesi hakkında bilgilendirdi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemine başlayan öğrencilere ‘Çalışkan Polisler’ projesi hakkında bilgilendirme yaparak; dergi, kalem ve silgi hediye etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Eyüp ilçesinde eğitime başlayan öğrencileri okul girişinde karşıladı. Öğrencilerle ‘Çalışkan Polisler’ projesi hakkında bilgi veren polisler, çocuklara karşılaştıkları olumsuz bir durum karşısında polise başvurmalarını, yabancı kişilerin her sözüne güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Çocuklara 155 polis imdat hakkında da bilgiler aktaran polisler daha sonra çocuklara dergi, kalem ve silgi hediye etti. “Tanımadığımız birinden bir şey almamamız gerektiğini öğrendik” Polislerin kendisine dergi, kalem ve silgi hediye ettiğini söyleyen Azra Naz Sadak, “Tanımadığımız birinden bir şey almamamız gerektiğini öğrendik. Mesela okul çıkışı biri bize beni annen gönderdi, bugün seni ban alacağım dedi.
Hayır diyeceğim. Daha da ısrar edip kaçırmaya kalkarsa çığlık atacağım. Annemleri çağıracağım” diye konuştu.
(EK-EY
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