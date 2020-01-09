Polislerden öğrencilere 'Hayata kast tak' eğitimi Haberi



- Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy öncülüğünde ilçedeki tüm liselerde 'Hayata kask tak' projesinin tanıtımı devam ediyor. Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde yapılan proje kapsamında 15 öğrenciye kask hediye edildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Büro Amiri Bahadır Türkyaşa öğrencilere, ‘Güvenli motosiklet kullanımı, kazalara etken olan sebepler, kazaların önlenmesine yönelik çalışmalar' konu başlıklarında bilgiler verdi. Öğrencilere motor kazalarında kaskın ne kadar önemli olduğu video görüntüleri izlettirildi. "Egonuzu motosiklete bindirmeyin" Bahahır Türkyaşa konuşmasında, "Marmaris’te her gün 2-3 trafik kazası oluyor, öncelikli amacımız bu kazaları önlemeye çalışmak ve kazalardaki hasarları en aza indirgemek. Bunun için de eğitim şart. Motora binerken egonuzu da motora bindirmeyin trafik kurallarına uyun" diyerek gençleri uyardı. Yaklaşık 26 bin kayıtlı motosiklet bulunan Marmaris’te trafik kazalarının %99'u motosiklet kazalarından oluşmakta. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Kask takmak kurallara uymak demektir. Çağdaş ve medeni toplumlarda kurallara uyulur" derken, 31 Aralık gecesi motor kazası geçiren bir lise öğrencisini hastanede ziyaret ettiğini anlatan Aksoy, "Öğrenci kask takmış olsa idi kazayı ufak tefek sıyrıklar ile atlatacaktı ancak kask takmadığı için kafatasında sorun var ve gencimiz yoğun bakımda" dedi.

Marmaris ilçesi genelinde şimdiye kadar 3 Lisede 50 kask dağıtıldı tüm liselerde kaskı olmayan öğrencilere kask dağıtma ve kaskın önemi anlatılmaya devam edilecek. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın katılımı ile gerçekleşen proje tanıtımı sonrasında öğrencilere kaskları hediye edildi.



loading...