Polislerden kök hücre ve kan bağışına destek - HATAY
- Polislerden kök hücre ve kan bağışına destek - Polislerin kayıt işlemlerini yaptırması - Polislerin kan vermesinden detaylar - Sıra bekleyen polislerden görüntüPolislerden kök hücre ve kan bağışına destekHATAY (AA) - Hatay 'da görev yapan polisler Türk Kızılayına kök hücre ve kan bağışı yaptı.Hassa ilçesinde, Hassa İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler ilçeye gelen Kızılayın mobil ekibine kan bağışında bulundu.Polisler, 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı önüne kurulan çadırda kan vermek için sıraya girdi.Kayıt işlemlerini tamamlayan polisler bağışta kök hücre ve kan bağışında bulundu.
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